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Президентът на АФК отхвърли обвинението от Футболната федерация на Катар, че е надскочил правомощията си при критиките срещу Джани Инфантино

Васил Трифонов
Президентът на АФК отхвърли обвинението от Футболната федерация на Катар, че е надскочил правомощията си при критиките срещу Джани Инфантино
Президентът на АФК отхвърли обвинението от Футболната федерация на Катар, че е надскочил правомощията си при критиките срещу Джани Инфантино
Салман бин Ебрахим Ал-Халифа (по средата) и Джани Инфантино (вдясно), снимка: AP Photo/Vincent Thian
Манама,  
18.08.2026 11:36
 (БТА)

Президентът на Азиатската футболна конфедерация (АФК) шейх Салман бин Ебрахим Ал-Халифа отхвърли обвинението от Футболната федерация на Катар, че е надхвърлил правомощията си, след като се присъедини към УЕФА (Съюзът на европейските футболни асоциации) и КОНКАКАФ (Футболната конфедерация на Южна Америка) в критиките им към президента на световната централа ФИФА Джани Инфантино.

В необичайно откровено писмо бахрейнският администратор също разкритикува решението на катарската федерация да постави „техническите формалности“ над защитата на спорта, задълбочавайки нарастващия разрив в азиатския футбол.

През миналата седмица президентът на катарската федерация Хамад бин Халифа Ал-Тани се обърна към АФК, за да изрази недоволството си, че нито той, нито федерацията му, не са били попитани преди да бъде изпратено отвореното писмо към ФИФА. В писмото си в отговор на Ал-Тани, шейх Салман заяви, че "категорично отрича" да е надскочил правомощията си.

"Имам както авторитета, така и отговорността да действам решително, за да защитя позицията на АФК и азиатския футбол, когато възникнат въпроси от фундаментално значение за азиатския футбол. Това е в съответствие с правомощията, които са ми предоставени по силата на устава на АФК. Нейният президент има отговорност да защитава интересите и ценностите на спорта. При обстоятелства като тези, довели до съвместното изявление, би било несъвместимо с тази отговорност АФК да остане безмълвна", написа президентът на АФК.

Джани Инфантино, който догодина ще кандидатира повторно за ръководната позиция във ФИФА, се изправя срещу откритото недоволство на УЕФА, АФК и КОНКАКАФ, които призоваха за неговата оставка след проваления опит да прокара идеята за продажба на дял от турнирите на ФИФА на частни инвеститори, включително световното първенство.

/ДВ/

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