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Волейболните национали ще бъдат специални гости на бенефиса на Теодор Салпаров

Христо Бонински
Волейболните национали ще бъдат специални гости на бенефиса на Теодор Салпаров
Волейболните национали ще бъдат специални гости на бенефиса на Теодор Салпаров
Снимка: Фондация за Теодор Салпаров
София,  
18.08.2026 10:59
 (БТА)

Волейболните национали ще са специални гости в бенефиса на Теодор Салпаров - "Една кариера - една легенда" на 5 септември в "Арена 8888".

Момчетата на Джанлоренцо Бленджини ще уважат събитието на емблематичния номер 13, а в шоу-сблъсъка между чужденци и българи ще се включи и легендарният испански национал Рафаел Паскуал. Известен още като Ел Матадор, той бе знакова фигура в световния волейбол в края на 90-те и началото на новия век. Избран за Най-полезен играч на световното първенство в Япония през 1998 и Реализатор номер 1 на турнира, MVP на Световната лига през 1996. Паскуал участва на Олимпиадите в Барселона 1992 и Сидни 2000, а в края на кариерата си игра и за ЦСКА, където пътищата му с Теодор Салпаров се засякоха.

Участието си в бенефиса "Една кариера - една легенда" потвърди още актуалният шампион в баскетболната Евролига Александър Везенков.

Музикалната група допълва поп звездата Мария Илиева. Бенефисът на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда" ще бъде излъчен пряко по bTV в навечерието на европейското първенство по волейбол за мъже, един от домакините на което е и България. Билетите за събитието са в продажба в мрежите на Kupibileti.bg, Urbo и Eventim. В обращение вече са и ВИП-билетите за събитието, приходите от които ще бъдат дарени на благотворителната фондация "Слънчеви деца", която има за цел построяването на дом за деца със специални потребности.

VIP билетът ще осигурява:

- Премиум места в непосредствена близост до игралния терен, за да бъдете в центъра на емоцията.

- Специална бутилка селектирано вино, създадена специално за бенефиса – лимитирано издание в чест на Теодор Салпаров.

- Ексклузивен достъп до официалното афтърпарти, което ще се проведе в Ozone Skybar на хотел Милениум, където ще имате възможност да отпразнувате вечерта заедно с легенди на волейбола, специални гости и приятели на Теодор Салпаров.

/ХБ/

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