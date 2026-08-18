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Гьозтепе на треньора Станимир Стоилов започна с равенство новия сезон в турската Суперлига

Кремена Младенова
Гьозтепе на треньора Станимир Стоилов започна с равенство новия сезон в турската Суперлига
Гьозтепе на треньора Станимир Стоилов започна с равенство новия сезон в турската Суперлига
Станимир Стоилов, Пресфото-БТА снимка: Минко Чернев (архив)
Самсун,  
18.08.2026 09:25
 (БТА)

Турският Гьозтепе, воден от българския старши треньор Станимир Стоилов, стартира с равенство новия сезон в турската Суперлига. Гьозтепе завърши при 3:3 като гост на Самсунспор.

Алекс Матос донесе преднина на гостите още в третата минута, но до почивката Самсунспор обърна до 2:1 след голове на Мариус Муандилмаджи от дузпа в 30-ата минута и на Емре Кълънч в 43-ата.

Футболистите на Гьозтепе изравниха минута след подновяването на играта през второто полувреме, когато се разписа Синлер Армстронг, а в 65-ата минута Ефкан Бекироглу осигури нов обрат с трето попадение за гостите - 3:2. Малко преди това, в 58-ата минута националът на Чад Мариус Муандилмаджи пропусна дузпа за Самсунспор.

Точката за домакините осигури Джелил Юксел, който бе точен в 90-ата минута за крайното 3:3.

В следващия си двубой от елитното турско първенство Гьозтепе приеме Генчлербирлиги на 23 август.

 

/КМ/

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