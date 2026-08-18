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Белгийският нападател Миши Батшуай ще играе в първенството на Саудитска Арабия

Кремена Младенова
Белгийският нападател Миши Батшуай ще играе в първенството на Саудитска Арабия
Белгийският нападател Миши Батшуай ще играе в първенството на Саудитска Арабия
снимка: AP Photo/Francisco Seco
Абха,  
18.08.2026 07:47
 (БТА)

Бившият нападател на Челси и националния отбор на Белгия Миши Батшуай се присъедини към новака саудитския футболен елит Абха като свободен агент, след като напусна германския Айнтрахт Франкфурт, съобщиха от клуба, цитирани от агенция Reuters.

32-годишният Батшуай пристигна във Франкфурт от турския шампион Галатасарай през февруари 2025-а и отбеляза 4 гола в 21 мача във всички турнири за германския отбор.

Абха обяви трансфера в профила си в социалната платформа X, публикувайки снимки от церемонията по подписването на договора.

„Един шанс е всичко, от което се нуждае... Миши Батшуай е в Абха“, написаха от клуба.

В кариерата си Миши Батшуай е играл още за Стандарт Лиеж, Олимпик Марсилия, Челси, Кристъл Палас, Борусия Дортмунд, Валенсия, Бешикташ и Фенербахче.

Той беше част от националния тим на Белгия, който завърши трети на Световното първенство през 2018 година, а също така игра на Мондиал 2022.

Съставът на Абха започна новия сезон в Саудитска Арабия с поражение с 1:2 от Ал Хазем миналата седмица.

 

/КМ/

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