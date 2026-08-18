Оперативният директор на ФИФА Кевин Ламур бе уволнен, след като се противопостави на Джани Инфантино

site.btaОперативният директор на ФИФА Кевин Ламур бе уволнен, след като се противопостави на Джани Инфантино
Французинът Кевин Ламур, който е оперативен директор на ФИФА и номер 3 по влияние в световната футболна централа, е бил уволнен, след като се е противопоставил на президента на институцията Джани Инфантино в края на месец юли, пише The Athletic.
Ламур не е бил и сред поканените по време на кризисната среща на ръководството на ФИФА в Рабат, на която от централата признаха "грешки", извиниха се за проекта за продажба на част от дяловете за провеждавеното на Световните първенства на частни инвеститори, но и категорично подкрепиха Инфантино.
"Става дума за проекта на един човек. Такъв проект не само не биваше да бъде предлаган, но е дошъл моментът за политическите ръководители на футбола да си зададат правилните въпроси и да вземат точните решения. Ако това означава, че аз ще загубя поста си, нека бъде така", заяви тогава Ламур. Неговото изказване дойде непосредствено след оставката на съветника на Инфантино Карлос Кордейро.
В понеделник вечерта говорител на ФИФА потвърди, че са приключени отношенията с Кевин Ламур. "Отношенията на ФИФА с Ламур в качеството му на оперативен директор приключиха на 17 август 2026 година. ФИФА благодари на Кевин за двете му години служба и му желае много успех в бъдеще", се казва в позиция на централата.
/ХБ/
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