Оперативният директор на ФИФА Кевин Ламур бе уволнен, след като се противопостави на Джани Инфантино

Французинът Кевин Ламур, който е оперативен директор на ФИФА и номер 3 по влияние в световната футболна централа, е бил уволнен, след като се е противопоставил на президента на институцията Джани Инфантино в края на месец юли, пише The Athletic.

Ламур не е бил и сред поканените по време на кризисната среща на ръководството на ФИФА в Рабат, на която от централата признаха "грешки", извиниха се за проекта за продажба на част от дяловете за провеждавеното на Световните първенства на частни инвеститори, но и категорично подкрепиха Инфантино.

"Става дума за проекта на един човек. Такъв проект не само не биваше да бъде предлаган, но е дошъл моментът за политическите ръководители на футбола да си зададат правилните въпроси и да вземат точните решения. Ако това означава, че аз ще загубя поста си, нека бъде така", заяви тогава Ламур. Неговото изказване дойде непосредствено след оставката на съветника на Инфантино Карлос Кордейро.

В понеделник вечерта говорител на ФИФА потвърди, че са приключени отношенията с Кевин Ламур. "Отношенията на ФИФА с Ламур в качеството му на оперативен директор приключиха на 17 август 2026 година. ФИФА благодари на Кевин за двете му години служба и му желае много успех в бъдеще", се казва в позиция на централата.