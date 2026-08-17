Ковънтри привлече нигерийския национал Тайво Авонии

Ковънтри привлече Тайво Авонии от Нотингам Форест, съобщават от завърналия се в английския елит клуб в понеделник. 29-годишният нападател, който изкара шест сезона в Ливърпул, но имаше няколко периода под наем, ще струва 9 милиона лири на "небесносините", пишат британските медии.

Нигерийският национал премина във Форест от Унион Берлин през 2022 година, след което реализира 21 гола в 90 мача във Висшата лига.

"Гледам напред към новото предизвикателство. Видях невероятната игра на отбора във втора дивизия през последния шампионат. Нямам търпение да се запозная с новите ми съотборници", заяви Авонии пред официалния сайт на Ковънтри.

Нападателят получи контузия в коляното през миналия ноември, която го извади от игра за над един месец.

В петък новакът в елита гостува на шампиона Арсенал в първия кръг на новия сезон.