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ОБНОВЕНА Септември се наложи срещу Спартак във Варна, Арда спечели три точки срещу Локомотив София

Асен Даскалов
Септември се наложи срещу Спартак във Варна, Арда спечели три точки срещу Локомотив София
Септември се наложи срещу Спартак във Варна, Арда спечели три точки срещу Локомотив София
снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
София,  
17.08.2026 20:53 | ОБНОВЕНА 17.08.2026 23:11
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от петия кръг на efbet Лига (Първа лига):

Спартак 1918 (Варна) - Септември (София) - 0:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Андре Либерал 61

Арда (Кърджали) - Локомотив (София) - 3:1 (2:0)
голмайстори: 2:0 Станислав Иванов 31, 35, 2:1 Кауе Карузо 75, 3:1 Светослав Ковачев 88  

от неделя:
Локомотив (Пловдив) - Дунав (Русе) - 1:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Крист Лонгвил 4, 1:1 Алекс Валиньо 71-дузпа, 1:2 Кристиян Бойчев 77

ЦСКА - Ботев (Враца)                - 5:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Жоел Цварц 12, 2:0 Петко Панайотов 38, 
3:0 Теодор Иванов 65, 4:0 Жоел Цварц 72, 5:0 Леандро Годой 80
червен картон: Каталин Иту (ЦСКА) 45+5 

Славия - Левски - отложен

от събота:
Лудогорец - Ботев (Пловдив)  -  2:0 (2:0) 
голмайстори: 1:0 Тимъти Ауани 32-автогол, 2:0 Руан Крус 34

от петък:
ЦСКА 1948 - Черно море - 4:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Мохамед Аши 10, 1:1 Фредерик Масиел 40, 
2:1 Атанас Илиев 52, 3:1 Фредерик Масиел 63, 
4:1 Елиаш Франко 82

временно класиране:
 1. Лудогорец            5   5   0   0  10:3  15 точки
 2. ЦСКА                 5   4   1   0  13:3  13
 3. ЦСКА 1948            5   4   1   0  13:6  13
 4. Левски               4   4   0   0   9:2  12  
 5. Арда                 5   3   1   1   8:4  10
 6. Ботев (Пловдив)      5   2   1   2   7:8   7
 7. Спартак (Варна)      5   2   1   2   8:6   7
 8. Славия               4   1   2   1   4:2   5 
 9. Септември            5   1   1   3   3:9   4
10. Дунав (Русе)         5   1   0   4   4:9   3
11. Локомотив (Пловдив)  5   1   0   4   3:7   3
12. Локомотив (София)    5   0   2   3   5:10  2
13. Черно море           5   0   1   5   4:12  1 
14. Ботев (Враца)        5   0   1   4   3:13  1

/АД/

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