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Олимпийската вицешампионка Боряна Калейн посрещна българските гимнастички на летището след завръщането им от Световното първенство във Франкфурт

Ива Кръстева
София,  
17.08.2026 21:28
 (БТА)

Олимпийската вицешампионка от Париж 2024 Боряна Калейн посрещна българските състезателки на летище "Васил Левски" след завръщането им от Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт (Германия).

Тя подари на грациите и на техните треньори по една червена роза.

Българските състезателки спечелиха една титла, общо шест медала (златен, три сребърни и два бронзови) и олимпийска квота за Лос Анджелис 2028 на шампионата на планетата.

"Радвам се за целия български отбор, защото това е просто невероятна емоция и те заслужават подобно посрещане. На мен ми носи огромно удоволствие да бъда тук, защото аз знам колко труд полагат всичките момичета и треньорите. Те го заслужават, че даже и повече. На мен ми носи удоволствие да им отдам това уважение", каза Калейн пред медиите и добави, че винаги е до Стилияна Николова като приятел.

"Аз мога да й помогна като приятел, защото тя си е един изграден състезател, няма нужда от допълнителна намеса. Аз просто ще бъда до нея. Тя знае, ако има нужда винаги може да ми звънне", заяви олимпийската вицешампионка.

/ИК/

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