Олимпийската вицешампионка Боряна Калейн посрещна българските гимнастички на летището след завръщането им от Световното първенство във Франкфурт

Олимпийската вицешампионка от Париж 2024 Боряна Калейн посрещна българските състезателки на летище "Васил Левски" след завръщането им от Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт (Германия).

Тя подари на грациите и на техните треньори по една червена роза.

Българските състезателки спечелиха една титла, общо шест медала (златен, три сребърни и два бронзови) и олимпийска квота за Лос Анджелис 2028 на шампионата на планетата.

"Радвам се за целия български отбор, защото това е просто невероятна емоция и те заслужават подобно посрещане. На мен ми носи огромно удоволствие да бъда тук, защото аз знам колко труд полагат всичките момичета и треньорите. Те го заслужават, че даже и повече. На мен ми носи удоволствие да им отдам това уважение", каза Калейн пред медиите и добави, че винаги е до Стилияна Николова като приятел.

"Аз мога да й помогна като приятел, защото тя си е един изграден състезател, няма нужда от допълнителна намеса. Аз просто ще бъда до нея. Тя знае, ако има нужда винаги може да ми звънне", заяви олимпийската вицешампионка.