Борусия Дортмунд привлече Янис Константелиас от ПАОК Солун

Борусия Дортмунд подписа с гръцкия халф Янис Константелиас от ПАОК Солун, съобщиха от клуба от Първа Бундеслига в понеделник. 23-годишният футболист подписа договор до юни 2031 година.

"Радваме се, че подписахме с Янис, талантлив атакуващ футболист, чието развитие следим от известно време. На 23 години той все още е сравнително млад играч, но вече има много опит", каза спортният директор на "жълто-черните" Ларс Рикен.

Дортмунд е платил трансферна сума от около 32 милиона евро, пишат германските медии.

Миналия сезон той изигра 40 мача за ПАОК във всички турнири, отбелязвайки 14 гола и подавайки девет асистенции. Дебютира за националния отбор на Гърция през 2023 година и след това е изиграл 18 двубоя и е реализирал четири попадения.

"Очаквам с нетърпение да играя за Борусия Дортмунд. Това е голям клуб и ще дам всичко от себе си, за да бъда успешен тук", каза Константелиас.

Дортмунд започва сезона в мач за Суперкупата на Франц Бекенбауер срещу Байерн Мюнхен в събота. Първият мач на Борусия в Бундеслигата е на 29 август срещу Хамбургер ШФ.

Янис Константелиас беше съотборник с българския национал Кирил Десподов в състава на ПАОК.