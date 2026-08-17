Илиян Радулов се класира за втория кръг на тенис турнир в Англия

Илиян Радулов се класира за втория кръг на турнира по тенис от сериите Чалънджър на твърда настилка в Роухямптън, Англия. Българинът се наложи драматично с 6:4, 3:6, 7:5 срещу седмия поставен Джоанъс Мънди за два часа и 25 минути.

21-годишният Радулов постигна пробив в деветия гейм на първата част и веднага след това сервира успешно, за да поведе в резултата.

В шестия гейм на втората част представителят на домакините успя да спечели началния удар на Радулов и заличи аванса за българския тенисист в мача.

В решителния сет Илиян Радулов спаси пет точки за пробив и съумя да приключи двубоя при сервис за Мънди в 12-ия гейм.

Във втория кръг на турнира българинът ще играе срещу Антон Шеп или Марк Себан.