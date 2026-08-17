Марко Груич тренира с Левски преди мача с АЕК Атина, все още няма картотека за мача

Отборът на Левски проведе последната си тренировка преди първия мач с АЕК Атина от Шампионската лига, който е утре от 22:00 часа. "Сините" направиха заниманието си на официалния терена на Националния стадион "Васил Левски", където ще се играе срещата.

Наравно с групата тренира последното попълнение на тима Марко Груич, но сръбският халф все още няма картотека за Шампионската лига и е малко вероятно да бъде на разположение на старши треньора Хулио Веласкес за двубоите с гръцкия шампион, където игра през миналия сезон. При него процедурата е по-бавна, тъй като той е само със сръбски паспорт и е гражданин извън Европейския съюз, което изисква по-дълго време за уреждане на документите му.



Не е изключено от Левски все пеак да успеят да уредят правата на Груич в последния момент, като той да замени контузения Акрам Бурас, който няма да бъде възстановен за важните мачове.

Тимът на Веласкес тренира без трайно контузените Оливер Камдем, Стипе Вуликич, Радослав Кирилов, Акрам Бурас и Мустафа Сангаре. Най-близо до завръщане на терена са централният нападател Сангаре, който вече се готви по специална програма, както и хърватският защитник Вуликич.