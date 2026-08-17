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Наполи ще опита да подсили халфовата си линия с Дани Себайос

Васил Трифонов
Наполи ще опита да подсили халфовата си линия с Дани Себайос
Наполи ще опита да подсили халфовата си линия с Дани Себайос
Дани Себайос, снимка: AP Photo/Pablo Garcia
Неапол,  
17.08.2026 12:04
 (БТА)

Италианският Наполи ще опита да подсили халфовата си линия с бившия футболист на Реал Мадрид - Дани Себайос, от когото се интересува и Ювентус.

Според изданието football-italia.net, тимът от южна Италия вече е отправил оферта към представителите на Себайос. По-рано през лятото той стана свободен агент след осем години в испанската столица с "Кралския клуб", в които спечели Шампионската лига три пъти и първенството на страната два пъти.

30-годишният полузащитник е бил потърсен и от Бетис - клубът, в който се започна професионалната си кариера, преди да бъде привлечен от Реал Мадрид през 2018 година, но от Наполи ще се постараят да го убедят да продължи кариерата си в Серия А.

Опитът на Дани Себайос с отбори от най-висок ранг, включително и двата му сезона под наем в английския Арсенал, го превръщат в добра опция за халфовата линия на старши треньора Масимилиано Алегри.

Медиите на Апенините твърдят, че Наполи ще трябва да спори с Ювентус за подписа на испанеца, като "бианконерите" запазват интереса си от миналото лято, когато също обмисляха да привлекат Себайос.

/ИК/

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