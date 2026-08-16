Наставникът на Дунав Емануел Луканов: "Всички, които играха, се представиха повече от подобаващо"

Старши треньорът на Дунав Русе Емануел Луканов поздрави футболистите си за проявения характер след победата с 2:1 над Локомотив в Пловдив в петия кръг на Първа лига.

"Искам да поздравя момчетата, защото те са главните виновници за победата. Без характер няма как да се постигне такава победа. Те показаха характер и обърнаха мача на тежък терен като този. Още веднъж поздравления, че показаха характер и показаха, че не искат да загубят. Даваме някой път инициативата на противника, което не трябва да правим", заяви Луканов.

"Променихме тактически нещата за този двубой и поехме риск. Все пак бяхме дизбалансирани от тактическо естество. Успяхме да постигнем обрат и да го задържим. Всички, които играха, се представиха повече от подобаващо", категоричен бе наставникът на русенския тим.

"Имахме важна нужда от три точки - да трупаме някакъв актив, което ще помогне от психологическо естество. Искам да си работим както досега и да посрещаме всеки мач, като този с Локомотив. Аз гледам нашия отбор, проблемите в другите отбори, нека те да си ги решават", завърши Емануел Луканов.