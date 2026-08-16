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Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич: "Дадохме шанс на съперника да се върне мача"

Кремена Младенова
Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич: "Дадохме шанс на съперника да се върне мача"
Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич: "Дадохме шанс на съперника да се върне мача"
снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
Пловдив,  
16.08.2026 23:36
 (БТА)

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич заяви, че е доволен от първото полувреме на срещата с Дунав, в която русенци победиха с 2:1 в петия кръг на Първа лига, но през второто полувреме с индивидуални грешки са позволили на съперника да се върне в мача.

"Доволен съм от първото полувреме, играхме добре, вкарахме и гол. През второто полувреме също имахме възможности да довършим мача. С някои индивидуални грешки дадохме шанс на съперника да се върне мача. Трябва да се развиваме, не сме достатъчно добри", коментира Косич.

"Трябва да приемем тази загуба. Някои решения на съдиите не бяха коректни. Опитахме, но сме далеч от това, което искаме", добави наставникът на Локомотив Пловдив пред Diema Sport.

"Можем да говорим за късмет, но трябва да си заслужиш късмета. Днес някои от футболистите играха много добре, но това не беше достатъчно. Трябва да вдигнем нивото. От някои неща съм доволен, но от други - не", каза още Душан Косич и добави:

"Отборът, който има пари, купува играчи. Ние опитваме да намерим решения, но в момента не сме успешни в това нещо. Момчетата трябва да разберат, че ще става по-трудно. Трябва да благодаря и на феновете, които бяха с нас."

 

/КМ/

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