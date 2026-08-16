Дунав надви Локомотив след обрат в Пловдив за първа победа от началото на сезона

Първенство на България по футбол, среща от петия кръг в Първа лига:

Локомотив (Пловдив) - Дунав (Русе) - 1:2 (1:0)

голмайстори: 1:0 Крист Лонгвил 4, 1:1 Алекс Валиньо 71-дузпа, 1:2 Кристиян Бойчев 77

жълти картони: Далил Али, Лукас Риян (Локомотив Пловдив), Кристиян Бойчев, Ибрахим Кейта, Стоян Предев (Дунав Русе)

главен съдия: Димитър Димитров, (82-Кристина Георгиева)

стадион: "Локомотив", Пловдив

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Локомотив Пловдив: Боян Милосавлиевич, Андрей Киндриш, Адриан Кова, Лукас Риян, Тодор Павлов, Ефе Али (83-Миха Търдан), Ивайло Иванов, Райън Ляйтън, Севи Идриз (83-Димитър Мрънков), Далил Али (73-Аксел Велев), Крист Лонгвил (60- Жулиен Лами)

Дунав Русе: Георги Китанов, Марио Дилчовски (63-Илкер Будинов), Андре Алвеш, Стоян Предев, Кириякос Антониу, Денислав Минчев, Радослав Апостолов (64- Ибрахим Кейта), Кристиян Бойчев, Стефан Гаврилов (90+5-Станислав Йовков), Алекс Валиньо, Владан Видакович

Дунав Русе победи Локомотив Пловдив с 2:1 като гост в двубой от петия кръг на футболната Първа лига. За русенския тим това бе първа победа и първи спечелени точки въобще след завръщането в елита, дошли след четирите поражения от началото на сезона. С успеха Дунав се изкачи на девето място във временното класиране с 3 точки. Локомотив допусна трета поредна загуба и остава десети, също с 3 точки в актива си към момента.

Домакините поведоха още четвъртата минута, когато след центриране на Севи Идриз, Ефе Али отклони към Лукас Риян. След опита на Риян да стреля към вратата на Дунав, топката стигна до Крист Лонгвил, който с глава отблизо реализира за 1:0.

Радослав Апостолов отправи удар от дистанция три минути по-късно, но след рикошет топката прелетя вдясно от вратата на гостите. В 36-ата минута Денислав Минчев напредна в атака за Дунав и стреля, но неточно. Валиньо опита да затрудни вратаря на пловдивчани Боян Милосавлиевич в 44-ата минута, но стражът спаси, а в добавеното време домакините имаха претенции за дузпа след падане на Далил Али, но изглежда той се препъна сам и сигнал от рефера не последва.

Ивайло Иванов стреля от дистанция при атака за Локомотив в 54-ата минута, но вратарят на Дунав Георги Китанов се справи. В 63-ата минута Севи Идриз излезе в обещаваща позиция, като не успя да засече топката и да увеличи преднината на пловдивчани.

В 69-ата минута гостите Кристиян Бойчев бе фаулиран от Райън Ляйтън и гостите получиха правото да изпълнят дузпа. Алекс Валиньо бе точен за 1:1 при изпълнението в 71-ата минута, макар Милосавлиевич да успя да отклони леко топката.

Дунав осъществи пълен обрат в 77-ата минута, когато Кристиян Бойчев получи подаване от Денислав Минчев и не сгреши за 2:1 в полза на русенци.

Малко по-късно Бойчев се сблъска неволно с главния съдия Димитър Димитров, който получи лекарска помощ и трябваше да бъде заменен от четвъртия рефер Кристина Георгиева. Тя стана втората жена, водила мач от Първа лига като главен съдия.

В добавеното време футболистите на Локомотив бяха близо до изравнително попадение, но топката беше изчистена малко пред голлинията.

Отборът на Дунав ще гостува на Черно море на 21 август в следващия кръг от Първа лига, докато два дни по-късно Локомотив ще приеме тима на Арда в Пловдив.