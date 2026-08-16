Локомотив Пловдив отстъпи като домакин на Дунав Русе в петия кръг на Първа лига

site.btaЛокомотив Пловдив отстъпи като домакин на Дунав Русе в петия кръг на Първа лига
Първенство на България по футбол, мачове от петия кръг на efbet Лига (Първа лига):
Локомотив (Пловдив) - Дунав (Русе) - 1:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Крист Лонгвил 4, 1:1 Алекс Валиньо 71-дузпа, 1:2 Кристиян Бойчев 77
ЦСКА - Ботев (Враца) - 5:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Жоел Цварц 12, 2:0 Петко Панайотов 38,
3:0 Теодор Иванов 65, 4:0 Жоел Цварц 72, 5:0 Леандро Годой 80
червен картон: Каталин Иту (ЦСКА) 45+5
в понеделник:
Спартак 1918 (Варна) - Септември (София)
Арда (Кърджали) - Локомотив (София)
Славия - Левски - отложен
от събота:
Лудогорец - Ботев (Пловдив) - 2:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Тимъти Ауани 32-автогол, 2:0 Руан Крус 34
от петък:
ЦСКА 1948 - Черно море - 4:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Мохамед Аши 10, 1:1 Фредерик Масиел 40,
2:1 Атанас Илиев 52, 3:1 Фредерик Масиел 63,
4:1 Елиаш Франко 82
временно класиране: 1. Лудогорец 5 5 0 0 10:3 15 точки 2. ЦСКА 5 4 1 0 13:3 13 3. ЦСКА 1948 5 4 1 0 13:6 13 4. Левски 4 4 0 0 9:2 12 5. Ботев (Пловдив) 5 2 1 2 7:8 7 6. Арда 4 2 1 1 5:3 7 7. Спартак (Варна) 4 2 1 1 8:5 7 8. Славия 4 1 2 1 4:2 5 9. Дунав (Русе) 5 1 0 4 4:9 3 10. Локомотив (Пловдив) 5 1 0 4 3:7 3 11. Локомотив (София) 4 0 2 2 4:7 2 12. Черно море 5 0 1 5 4:12 1 13. Септември 4 0 1 3 2:9 1 14. Ботев (Враца) 5 0 1 4 3:13 1
/КМ/
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