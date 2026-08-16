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Локомотив Пловдив отстъпи като домакин на Дунав Русе в петия кръг на Първа лига

Кремена Младенова
Локомотив Пловдив отстъпи като домакин на Дунав Русе в петия кръг на Първа лига
Локомотив Пловдив отстъпи като домакин на Дунав Русе в петия кръг на Първа лига
снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
Пловдив,  
16.08.2026 23:13
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от петия кръг на efbet Лига (Първа лига):

Локомотив (Пловдив) - Дунав (Русе) - 1:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Крист Лонгвил 4, 1:1 Алекс Валиньо 71-дузпа, 1:2 Кристиян Бойчев 77

ЦСКА - Ботев (Враца)                - 5:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Жоел Цварц 12, 2:0 Петко Панайотов 38, 
3:0 Теодор Иванов 65, 4:0 Жоел Цварц 72, 5:0 Леандро Годой 80
червен картон: Каталин Иту (ЦСКА) 45+5 

в понеделник:
Спартак 1918 (Варна) - Септември (София) 
Арда (Кърджали) - Локомотив (София) 

Славия - Левски - отложен

от събота:
Лудогорец - Ботев (Пловдив)  -  2:0 (2:0) 
голмайстори: 1:0 Тимъти Ауани 32-автогол, 2:0 Руан Крус 34

от петък:
ЦСКА 1948 - Черно море - 4:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Мохамед Аши 10, 1:1 Фредерик Масиел 40, 
2:1 Атанас Илиев 52, 3:1 Фредерик Масиел 63, 
4:1 Елиаш Франко 82

временно класиране:
 1. Лудогорец            5   5   0   0  10:3  15 точки
 2. ЦСКА                 5   4   1   0  13:3  13
 3. ЦСКА 1948            5   4   1   0  13:6  13
 4. Левски               4   4   0   0   9:2  12  
 5. Ботев (Пловдив)      5   2   1   2   7:8   7
 6. Арда                 4   2   1   1   5:3   7
 7. Спартак (Варна)      4   2   1   1   8:5   7
 8. Славия               4   1   2   1   4:2   5 
 9. Дунав (Русе)         5   1   0   4   4:9   3
10. Локомотив (Пловдив)  5   1   0   4   3:7   3
11. Локомотив (София)    4   0   2   2   4:7   2
12. Черно море           5   0   1   5   4:12  1
13. Септември            4   0   1   3   2:9   1
14. Ботев (Враца)        5   0   1   4   3:13  1

 

/КМ/

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