Локомотив Пловдив отстъпи като домакин на Дунав Русе в петия кръг на Първа лига

Билетите за двубоя между Локомотив (Пловдив) и Дунав (Русе) вече са в продажба, съобщиха от пловдивския футболен клуб. Мачът между двата отбора от петия кръг на Първа лига е на 16 август (неделя) от 21:15 часа на "Лаута".