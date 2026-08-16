Хърватия стана европейски шампион по водна топка за мъже до 20 години, група Елит, на завършилото днес във Варна първенство на Стария континент. На финала отборът на балканската страна се наложи над Испания с 17:14, в отделните части 3:5, 4:2, 6:5, 4:2.

В спора за бронзовите медали на първенството Италия надделя над Черна гора след изпълнение на дузпи с 15:13, в редовното време 10:10 (2:2, 4:2, 2:2, 2:4) и 5:3 при наказателните удари.

Пети в надпреварата е тимът на Унгария, който в срещата за 5-о – 6-о място завърши наравно 14:14 (4:3, 4:4, 3:3, 3:4) с отбора на Сърбия, но надделя при изпълнението на наказателни удари с 6:5. При дузпите двата тима изпълниха по 7, но унгарците пропуснаха една, а сърбите – две, и Унгария спечели срещата с 20:19.

В мача за 7-о място Гърция победи Германия с 19:16 (5:3, 6:6, 4:4, 4:3).

България завърши на 14-о място в крайното класиране и запази мястото си в група Елит на Европейското първенство (ЕП) до 20 години при мъжете.

Крайно класиране на ЕП по водна топка за мъже до 20 години, група Елит:

1. Хърватия

2. Испания

3. Италия

4. Черна гора

5. Унгария

6. Сърбия

7. Гърция

8. Германия

9. Малта

10. Нидерландия

11. Франция

12. Турция

13. Румъния

14. България

15. Словения

16. Чехия

Словения и Чехия изпадат от група Елит на ЕП по водна топка за мъже до 20 години.