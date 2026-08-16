Еспаньол започна новия сезон в Ла Лига с домакинска победа срещу Леванте

Еспаньол се наложи над Леванте с 3:0 като домакин в двубой от първия кръг на сезон 2026/2027 в испанската футболна Ла Лига.

Роберто Фернандес се разписа на два пъти през първото полувреме. 24-годишният нападател осигури ранен аванс за Еспаньол още в петата минута. Пак Фернандес покачи на 2:0 в 40-ата минута, възползвайки се от подаване на Хавиер Ернандес.

Малко по-рано, в 25-ата минута Ернандес също можеше да реализира, но не успя да преодолее вратаря на Леванте.

Английското крило на домакините Тайрис Долан пропусна възможност да увеличи преднината на Еспаньол в 49-ата минута, но пропусна.

Долан обаче не сгреши в 80-ата минута, когато със силен удар оформи крайното 3:0 в полза на домакините.

Първенство на Испания по футбол, мачове от първия кръг в Ла Лига:

Еспаньол - Леванте - 3:0

Сантандер - Виляреал - 2:2

в понеделник:

Депортиво Ла Каруня - Елче

в сряда:

Атлетико Мадрид - Малага

на 25 август:

Валенсия - Бетис

на 26 август:

Реал Мадрид - Реал Сосиедад

на 27 август:

Селта Виго - Осасун

Барселона - Атлетик Билбао

от събота:

Алавес - Хетафе - 3:0

Севиля - Райо Валекано - 2:1