Еспаньол започна новия сезон в Ла Лига с домакинска победа срещу Леванте

site.btaЕспаньол започна новия сезон в Ла Лига с домакинска победа срещу Леванте
Еспаньол се наложи над Леванте с 3:0 като домакин в двубой от първия кръг на сезон 2026/2027 в испанската футболна Ла Лига.
Роберто Фернандес се разписа на два пъти през първото полувреме. 24-годишният нападател осигури ранен аванс за Еспаньол още в петата минута. Пак Фернандес покачи на 2:0 в 40-ата минута, възползвайки се от подаване на Хавиер Ернандес.
Малко по-рано, в 25-ата минута Ернандес също можеше да реализира, но не успя да преодолее вратаря на Леванте.
Английското крило на домакините Тайрис Долан пропусна възможност да увеличи преднината на Еспаньол в 49-ата минута, но пропусна.
Долан обаче не сгреши в 80-ата минута, когато със силен удар оформи крайното 3:0 в полза на домакините.
Първенство на Испания по футбол, мачове от първия кръг в Ла Лига:
Еспаньол - Леванте - 3:0
Сантандер - Виляреал - 2:2
в понеделник:
Депортиво Ла Каруня - Елче
в сряда:
Атлетико Мадрид - Малага
на 25 август:
Валенсия - Бетис
на 26 август:
Реал Мадрид - Реал Сосиедад
на 27 август:
Селта Виго - Осасун
Барселона - Атлетик Билбао
от събота:
Алавес - Хетафе - 3:0
Севиля - Райо Валекано - 2:1
/КМ/
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