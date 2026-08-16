Монтана победи Марек, Янтра се наложи срещу Добруджа във Втора лига

Първенство на България по футбол, срещи от четвъртия кръг във Втора лига: Спортист (Своге) - Несебър - 0:1 (0:0) Спартак (Плевен) - Локомотив (Горна Оряховица) - 0:1 (0:1) Монтана - Марек (Дупница) - 1:0 (0:0) Добруджа (Добрич) - Янтра (Габрово) - 0:1 (0:0) в понеделник: Черноморец (Бургас) - ЦСКА II във вторник: Пирин (Благоевград) - Хебър (Пазарджик) Лудогорец - Вихрен (Сандански) от събота: Етър (Велико Търново) - Рилски спортист - 1:1 (1:0) от петък: Фратрия (Бенковски) - Берое (Стара Загора) - 2:0 (0:0) временно класиране: 1. Етър 4 3 1 0 9:3 10 точки 2. Фратрия 4 3 0 1 5:1 9 3. ЦСКА II 3 2 1 0 8:4 7 4. Монтана 4 2 1 1 8:6 7 5. Спартак Плевен 4 2 1 1 6:4 7 6. Берое 4 2 0 2 4:4 6 7. Янтра Габрово 4 2 0 2 5:6 6 8. Несебър 4 2 0 2 5:8 6 9. Лудогорец II 3 2 0 1 3:3 6 10. Вихрен 3 1 2 0 5:4 5 11. Черноморец 1919 3 1 2 0 3:2 5 12. Спортист Своге 4 1 2 1 3:3 5 13. Добруджа 4 1 1 2 5:4 4 14. Локомотив ГО 4 1 1 2 3:5 4 15. Марек 4 1 0 3 2:4 3 16. Рилски спортист 4 0 2 2 3:5 2 17. Хебър 3 0 0 3 6:9 0 18. Пирин Благоевград 3 0 0 3 1:9 0