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Монтана победи Марек, Янтра се наложи срещу Добруджа във Втора лига

Асен Даскалов
Монтана победи Марек, Янтра се наложи срещу Добруджа във Втора лига
Монтана победи Марек, Янтра се наложи срещу Добруджа във Втора лига
снимка: кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
София,  
16.08.2026 21:59
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от четвъртия кръг във Втора лига:

Спортист (Своге) - Несебър                     - 0:1 (0:0)
Спартак (Плевен) - Локомотив (Горна Оряховица) - 0:1 (0:1)
Монтана - Марек (Дупница)                      - 1:0 (0:0)
Добруджа (Добрич) - Янтра (Габрово)            - 0:1 (0:0)

в понеделник:
Черноморец (Бургас) - ЦСКА II 

във вторник:
Пирин (Благоевград) - Хебър (Пазарджик) 
Лудогорец - Вихрен (Сандански)

от събота:
Етър (Велико Търново) - Рилски спортист - 1:1 (1:0)

от петък:
Фратрия (Бенковски) - Берое (Стара Загора) - 2:0 (0:0)

временно класиране:
1. Етър               4  3 1 0  9:3 10 точки
2. Фратрия            4  3 0 1  5:1  9
3. ЦСКА II            3  2 1 0  8:4  7
4. Монтана            4  2 1 1  8:6  7
5. Спартак Плевен     4  2 1 1  6:4  7
6. Берое              4  2 0 2  4:4  6
7. Янтра Габрово      4  2 0 2  5:6  6
8. Несебър            4  2 0 2  5:8  6
9. Лудогорец II       3  2 0 1  3:3  6
10. Вихрен            3  1 2 0  5:4  5
11. Черноморец 1919   3  1 2 0  3:2  5
12. Спортист Своге    4  1 2 1  3:3  5
13. Добруджа          4  1 1 2  5:4  4
14. Локомотив ГО      4  1 1 2  3:5  4 
15. Марек             4  1 0 3  2:4  3 
16. Рилски спортист   4  0 2 2  3:5  2 
17. Хебър             3  0 0 3  6:9  0
18. Пирин Благоевград 3  0 0 3  1:9  0

/АД/

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