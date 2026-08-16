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Баскетболните националки до 16 години загубиха и от Чехия в групата си на Еврошампионата в Румъния

Кремена Младенова
Баскетболните националки до 16 години загубиха и от Чехия в групата си на Еврошампионата в Румъния
Баскетболните националки до 16 години загубиха и от Чехия в групата си на Еврошампионата в Румъния
снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
Питещ,  
16.08.2026 22:30
 (БТА)

Националния отбор на България по баскетбол за момичета до 16 години загуби от Чехия с 63:94 (20:21, 16:29, 14:21, 13:23) в Питещ в третия си мач от група "С" на Европейското първенство в дивизия "А", което се провежда в Румъния и ще продължи до 22 август.

Поражението бе трето поредно за българките, които приключиха груповата фаза с актив 0-3 и заеха последно място в класирането.

Като четвърти в групата си, баскетболистките на България ще играят в следващия си двубой на първенството срещу лидера в група "D" Словения, който записа три успех до момента. Двубоят ще се проведе на 18 август.

Националките успяха да се противопоставят по-сериозно на чехкините през първото полувреме, като във втората част за кратко поеха водачеството. На почивката България обаче изоставаше с 36:50. През второто полувреме тимът на Чехия демонстрира превъзходство и след 30 минути игра водеше със 71:50, а най-голямата разлика достигна 35 точки.

Кармен Георгиева и Анелия Йорданова бяха най-резултатни за българския състав с по 16 точки. Йорданова овладя и 6 борби.

 

/КМ/

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