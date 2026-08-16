Играхме красив футбол и сме настроени спрямо противника, заяви треньорът на ЦСКА Христо Янев

Изказвания след мача от петия кръг от Първа лига между ЦСКА и Ботев Враца (5:0):

Христо Янев (треньор на ЦСКА):

"Направихме много добър мач, поздравявам отбора. Играхме красив футбол. Настроени сме спрямо това, което предлага противникът. Изпълнихме много добре плана за мача, въпреки че имахме проблеми след червения картон на Каталин Иту. След това продължихме да правим това, което искахме.

Каталин Иту, показа качествата, заради които сме го взели. Ще има време да се аклиматизира към играта. Направи две асистенции и по-добро начало едва ли би имало. Имаме млади футболисти, да ги развиваме и да даваме шансове да играят.

Не съм имал възможност да гледам ОФИ. Имах по-малко от ден да се подготвя за Ботев Враца. Ще направим всичко по силите ни да се подготвим добре."