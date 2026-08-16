Реал Мадрид се наложи срещу Шалке в последната си проверка преди сезона

Реал Мадрид победи с 3:0 завърналия се в германския елит Шалке в последната си приятелска среща преди започване на новия сезон.

15-кратните клубни шампиони на Европа, които са без голям трофей през последните два шампионата, се водени от треньора Жозе Моуриньо. Те откриха резултата чрез звездата Килиан Мбапе, който се възползва от грешка в защитата още в шестата минута на мача в Гелзенкирхен.

Дийн Хаусен с глава покачи аванса за испанците на 2:0 в 20-ата минута, а резервата Карлос Еспи оформи класическия успех в 57-ата минута на двубоя.

Английският национал Джуд Белингам и новото попълнение на "белите" Ян Диоманде се включиха в игра от пейката през втората част.

Първият двубой на мадридчани за новата кампания е като гост срещу Еспаньол на 22 август.