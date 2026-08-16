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Барселона вкара пет гола при победа срещу Базел в контролна среща

Кремена Младенова
Барселона вкара пет гола при победа срещу Базел в контролна среща
Барселона вкара пет гола при победа срещу Базел в контролна среща
снимка: Georgios Kefalas/Keystone via AP
Барселона,  
16.08.2026 20:45
 (БТА)

Футболистите на Барселона победиха Базел с 5:2 като гости в контролна среща, играна в Швейцария.

Новото попълнение на каталунския гранд Карим Адейеми откри резултата в 34-ата минута. И той, и друго ново попълнение на Барселона Антъни Гордън бяха сред титулярите за Барселона.

Базел изравни в 43-ата минута чрез 17-годишния полузащитник Жан Дукуре, а на почивката и двамата треньори направиха някои промени, като головото шоу тепърва предстоеше.

Влезлият като резерва 18-годишен египтянин Хамза Абделкарим отново изведе испанския тим напред в 49-ата минута.

Малко по-късно Ханзи Флик пусна в игра Ламин Ямал и Дани Олмо, а Ямал покачи преднината на Барселона на 3:1 от дузпа в 81-ата минута, а заедно с Олмо добавиха и по една асистенция до края на мача.

Три минути след това и домакините получиха правото да изпълнят дузпа, която Казим Олайгбе превърна в гол за 2:3.

Още един новопривлечен футболист оформи крайното 5:2 за Барселона. 18-годишният белгиец Джеси Бисиву бе точен в 89-ата и първата минута на добавеното време, отбелязвайки подобаващо дебюта си.

За каталунския отбор предстои още една проверка срещу египетския Ал Ахли на 19 август, а на 23 август ще гостува на Елче в мач от първия кръг на новия сезон в Ла Лига.

 

/КМ/

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