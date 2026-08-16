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Виляреал не успя да победи дебютанта Расинг Сантандер в мач от първия кръг в Ла Лига

Кремена Младенова
Виляреал не успя да победи дебютанта Расинг Сантандер в мач от първия кръг в Ла Лига
Виляреал не успя да победи дебютанта Расинг Сантандер в мач от първия кръг в Ла Лига
снимка: AP Photo/Alberto Saiz
Сантандер,  
16.08.2026 20:11
 (БТА)

Отборите на Расинг Сантандер и Виляреал завършиха при равенство 2:2 в двубой от първия кръг за сезон 2026/2027 в испанския футболен елит.

Дебютантите в Ла Лига от Сантандер поведоха с гол от дузпа на Андрес Мартин в 21-ата минута, а в 34-ата 19-годишният Серхио Мартинес увеличи преднината на домакините на 2:0, пращайки топката в горния десен ъгъл на вратата на Виляреал.

Гостите обаче върнаха равенството с две попадения в рамките на минута преди почивката.

Папе Гай реализира за 1:2 в 45-ата минута, а в първата минута на добавеното време на първата част Николас Пепе изравни след страхотно изстрел за 2:2.

Айосе Перес пропусна възможност да изведе Виляреал напред  54-ата минута, а в 60-ата и уругвайският защитник на гостите Сантяго Моуриньо не успя да се разпише.

Домакините също пропиляха шанс за трето попадение в 82-ата минута, когато Ясир Забири бе спрян от бразилския вратар на Виляреал Луис Жуниор.

Първенство на Испания по футбол, мачове от първия кръг в Ла Лига:

Сантандер - Виляреал - 2:2
по-късно днес:
Еспаньол - Леванте

в понеделник:
Депортиво Ла Каруня - Елче

в сряда:
Атлетико Мадрид - Малага

на 25 август:
Валенсия - Бетис

на 26 август:
Реал Мадрид - Реал Сосиедад

на 27 август:
Селта Виго - Осасун
Барселона - Атлетик Билбао

от събота:
Алавес - Хетафе - 3:0
Севиля - Райо Валекано - 2:1

/КМ/

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