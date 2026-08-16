Виляреал не успя да победи дебютанта Расинг Сантандер в мач от първия кръг в Ла Лига

site.btaВиляреал не успя да победи дебютанта Расинг Сантандер в мач от първия кръг в Ла Лига
Отборите на Расинг Сантандер и Виляреал завършиха при равенство 2:2 в двубой от първия кръг за сезон 2026/2027 в испанския футболен елит.
Дебютантите в Ла Лига от Сантандер поведоха с гол от дузпа на Андрес Мартин в 21-ата минута, а в 34-ата 19-годишният Серхио Мартинес увеличи преднината на домакините на 2:0, пращайки топката в горния десен ъгъл на вратата на Виляреал.
Гостите обаче върнаха равенството с две попадения в рамките на минута преди почивката.
Папе Гай реализира за 1:2 в 45-ата минута, а в първата минута на добавеното време на първата част Николас Пепе изравни след страхотно изстрел за 2:2.
Айосе Перес пропусна възможност да изведе Виляреал напред 54-ата минута, а в 60-ата и уругвайският защитник на гостите Сантяго Моуриньо не успя да се разпише.
Домакините също пропиляха шанс за трето попадение в 82-ата минута, когато Ясир Забири бе спрян от бразилския вратар на Виляреал Луис Жуниор.
Първенство на Испания по футбол, мачове от първия кръг в Ла Лига:
Сантандер - Виляреал - 2:2
по-късно днес:
Еспаньол - Леванте
в понеделник:
Депортиво Ла Каруня - Елче
в сряда:
Атлетико Мадрид - Малага
на 25 август:
Валенсия - Бетис
на 26 август:
Реал Мадрид - Реал Сосиедад
на 27 август:
Селта Виго - Осасун
Барселона - Атлетик Билбао
от събота:
Алавес - Хетафе - 3:0
Севиля - Райо Валекано - 2:1
/КМ/
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