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ОБНОВЕНА Елена Рибакина и Ига Швьонтек се класираха за третия кръг на турнира по тенис от сериите УТА 1000 в Синсинати

Кремена Младенова
Елена Рибакина и Ига Швьонтек се класираха за третия кръг на турнира по тенис от сериите УТА 1000 в Синсинати
Елена Рибакина и Ига Швьонтек се класираха за третия кръг на турнира по тенис от сериите УТА 1000 в Синсинати
Елена Рибакина, снимка: Chris Young/The Canadian Press via AP
Синсинати, Охайо,  
16.08.2026 20:15 | ОБНОВЕНА 16.08.2026 21:22
 (БТА)

Втората поставена Елена Рибакина (Казахстан) се класира за третия кръг на турнира по тенис на твърди кортове от сериите УТА 1000 в Синсинати (САЩ).

В среща от втория кръг Рибакина се наложи над Тейлър Таунсенд (САЩ) с 6:3, 6:4 в мач, продължил час и 19 минути.

Елена Рибакина започна убедително, поведе последователно с 3:0 и 5:3 и взе първия сет с 6:3, а във втората част изоставаше с 3:4, но спечели следващите три гейма, за да ликува при 6:4.

Следващата противничка на действащата шампионка от Откритото първенство на Австралия ще бъде Магдалена Фрех от Полша.

Петата в схемата рускиня Мира Андреева също продължава напред в турнира при дамите в Синсинати след категоричен успех над Олександра Олиникова (Украйна) с 6:1, 6:0 само за 65 минути игра.

В третия кръг 19-годишната Андреева, която спечели титлата на Откритото първенство на Франция по-рано тази година, ще се изправи срещу 32-ата поставена Джанис Тиен (Индонезия), която елиминира представителката на Швейцария Виктория Голубич в оспорван мач със 7:6(8), 5:7, 7:5 за три часа и 15 минути игра.

Шампионката от миналата година и седма поставена Ига Швьонтек (Полша) преодоля без особени затруднения Емилиана Аранго (Колумбия) с 6:3, 6:0 в среща, продължила час и 13 минути. Сега Швьонтек очаква мач срещу 29-ата в схемата Мария Сакари от Гърция.

Чехкинята Сара Бейлек отстрани сънародничката си и 23-а в схемата Барбора Крейчикова със 7:6(5), 6:4 за час и 51 минути игра и очаква сблъсък срещу победителката от двубоя между рускините Анна Блинкова и 16-ата поставена Екатерина Александрова.

Синюй Ван (Китай) надделя над 31-ата в схемата хърватка Дона Векич след обрат с 3:6, 6:1, 6:4 и в третия кръг ще се противопостави на водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка (Беларус) или Талия Гибсън от Австралия.

 

/КМ/

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