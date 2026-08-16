Подробно търсене

Петър Мицин осми във финала на 400 метра свободен стил на Европейското първенство по плуване

Мирослав Димитров
Петър Мицин осми във финала на 400 метра свободен стил на Европейското първенство по плуване
Петър Мицин осми във финала на 400 метра свободен стил на Европейското първенство по плуване
Снимка: Владимир Шоков/БТА
Париж,  
16.08.2026 20:33
 (БТА)

Петър Мицин завърши осми във финала на 400 метра свободен стил за мъже на европейското първенство по плуване в Париж.

Мицин финишира за време 3:47.42 минути, което е по-слабо от сутрешното му плуване в сериите (3:46.28) и не успя да са намеси в битката за медалите.

Любимецът на местната публика Леон Маршан спечели златото с 3:43.14 минути. Втори е унгарецът Оливер Папай с 3:44.46, а трети е световният рекордьор в дисциплината Лукас Мартенс от Германия с 3:44.57.

Мицин е единственият българин с плуване във финал на шампионата в Париж. Преди това единствено Габриела Георгиева стигна до вечерна сесия с участие в полуфиналите на 200 метра гръб.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:34 на 18.08.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация