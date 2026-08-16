Петър Мицин осми във финала на 400 метра свободен стил на Европейското първенство по плуване

site.btaПетър Мицин осми във финала на 400 метра свободен стил на Европейското първенство по плуване
Петър Мицин завърши осми във финала на 400 метра свободен стил за мъже на европейското първенство по плуване в Париж.
Мицин финишира за време 3:47.42 минути, което е по-слабо от сутрешното му плуване в сериите (3:46.28) и не успя да са намеси в битката за медалите.
Любимецът на местната публика Леон Маршан спечели златото с 3:43.14 минути. Втори е унгарецът Оливер Папай с 3:44.46, а трети е световният рекордьор в дисциплината Лукас Мартенс от Германия с 3:44.57.
Мицин е единственият българин с плуване във финал на шампионата в Париж. Преди това единствено Габриела Георгиева стигна до вечерна сесия с участие в полуфиналите на 200 метра гръб.
/МД/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина