Шаби Алонсо: „Отношението на феновете към отбора беше страхотно“

Мениджърът на Челси Шаби Алонсо коментира победата с 3:1 над Реал Сосиедад в приятелски мач, който се игра на стадион „Стамфорд Бридж“. Лондончани стартират новата си кампания във Висшата лига с дерби срещу Фулъм на 24 август.

„Беше вълнуващо да се почувствам сякаш съм на новия си домакински стадион за първи път. Отношението на феновете за отбора, новия персонал и мен лично беше страхотен, така че съм много щастлив. Искаме да създадем добра връзка и да усетим тази подкрепа. Искаме да им дадем добър футбол, така че те да ни дадат енергия и ние да се свържем. Добрата атмосфера на стадиона ще ни бъде от огромна помощ.

Това беше много добър последен подготвителен мач. За някои играчи беше първият и последният. Имаше добри моменти за нас и моменти, в които можем да се подобрим. Това е нормално на този етап за някои играчи.

Беше страхотно да имаме целия отбор заедно. Някои от тях успяха да играят 60 минути след само три дни подготовка. Това беше последният тест. Сега имаме цяла седмица, за да се подготвим за Фулъм, но имаше добро усещане на стадиона“, цитира ESPN испанския мениджър.