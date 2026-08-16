Нападателят Мохамед Салах дебютира за Трабзонспор, влизайки като резерва през второто полувреме в мача от първия кръг на турската Супер лига срещу Касъмпаша (1:1).

34-годишният египтянин се появи от скамейката в 58-ата минута. В атака той направи два удара встрани, пропусна една опасна възможност и докосна три пъти топката в наказателното поле на противника.

Салах преди това игра за Ливърпул. Той влезе в топ 3 на голмайсторите на английския клуб за осем години, отбелязвайки 257 попадения в 442 мача и печелейки две титли от Висшата лига и Шампионската лига.

Договорът на нападателя с турския клуб е до 30 юни 2028 година.