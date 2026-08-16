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Уест Хям постави трансферен рекорд в Чемпиъншип

Боян Денчев
Уест Хям постави трансферен рекорд в Чемпиъншип
Уест Хям постави трансферен рекорд в Чемпиъншип
снимка: АР, Jane Barlow
Лондон,  
16.08.2026 13:07
 (БТА)

Уест Хем подписа с халфа Арне Енгелс от шотландския Селтик и така постави трансферен рекорд в Чемпиъншип. Цената платена за 22-годишния белгиец е приблизително 26 милиона евро. Споразумението е до 30 юни 2031 година.

През сезон 2025/26 играчът отбеляза 7 гола и направи 8 асистенции в 46 мача.

Договорът на Енгелс със Селтик бе до 30 юни 2028 година.

Порталът Transfermarkt оценява трансферната му стойност на 20 милиона евро.

/БД/

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