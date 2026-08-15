Спортният директор на Левски (Сф) Георги Костадинов стана баща на момче

Спортният директор на Левски Георги Костадинов стана баща днес за втори път. Прекрасната му съпруга Радостина го дари със син, който носи царското име Самуил.

Бебето се е появило на бял свят здраво и с добри размери чрез планово секцио в болница „Надежда“. Щастливият татко се шегува, че малкият Самуил има фигура на футболист, но по-скоро вижда бъдещето му като защитник. Радостина - която е носителка на на титлата „Мис Вселена България“ 2015, и Георги Костадинови са родители на още едно момче - баткото Георги-младши, който вече е на 4 години.

Хубавата новина идва след един много тежък период за семейството. В началото на март 2025-а година бившият национал и съпругата му преживяха сериозен удар, след като загубиха близнаците, които чакаха.

Георги Костадинов е в първия си сезон като спортен директор на Левски, след като през лятото прекрати кариерата си на футболист. Костадинов донесе и първата титла на "сините " след 17 години чакане, а в кариерата си е играл за отбори в Русия, Израел и Кипър, където също вдига шампионската титла. Роденият в Царево бивш национал е носил у нас екипите на Нефтохимик, Черноморец, Поморие, Берое (Стара Загора) и Лудогорец (Разград), с който също е шампион в два сезона.