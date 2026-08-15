Играхме страхотно през повечето време днес, радостен е наставникът на Лудогорец Томас Райс

Изказвания след мача от петия кръг в Първа лига между Лудогорец и Ботев Пловдив (2:0):

Томас Райс (треньор на Лудогорец):

"Доволен съм. Днес видях през повечето време отборът да играе страхотно, за разлика от предходните ни срещи, когато се представихме силно само по 45 минути. Интензитетът беше добър, имахме доста положения, но трябва да реализираме повече. Щастлив съм.

ФизичЕски трябва да стоим по-добре. Имаме силен състав, смените имаха влияние и заслужавахме да победим. Важно е за вратаря и защитата, че не допускаме гол. Нямаше много шансове за попадение за Ботев Пловдив. Правим следващата стъпка.

Ще говорим за повече детайли в следващата седмица. Пет победи от пет мача и това е страхотно. Всеки мач е различен. Искам да сме ментално подготвени за всеки един двубой. Трябва да се наслаждаваме на победите, а следващата седмица ще бъде съвсем различно предизвикателство. Трябва да сме готови да се борим за титлата."