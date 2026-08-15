Шоуто „Чудесният свят на гимнастиката“ показа красотата на спорта на зрителите в зала "Фестхале" във Франкфурт в края на предпоследния ден от 42-о Световно първенство по художествена гимнастика.

Спектакълът включваше елементи от всички спортове на Световната гимнастика - спортна гимнастика, художествена гимнастика, скокове на батут (пътека), акробатика, аеробика, гимнастика за всички и дори мъжка художествена гимнастика. Имаше също светлинно шоу и фойерверки.

Олимпийската и трикратна световна шампионка Даря Варфоломеев също се появи, за да поздрави публиката.

13-годишната Мелиса Дите от Хесен беше централната нишка на програмата. Магдалена Бжеска, 28-кратната шампионка на Германия, се завърна на килима 28 години след оттеглянето си от спорта, но този път като танцьорка заедно с Ерих Клан.

Бившата германската националка Маргарита Колосов също показа своя изпълнение. В момента тя демонстрира уменията си пред микрофона във "Фестхале", тъй като е един от говорителите на шампионата.

Испанецът Енеко Ламеа демонстрира, че художествената гимнастика не е само за жени, а спортистите от Спешъл Олимпикс показаха приобщаващата сила на спорта.

Първенството на планетата завършва утре с финалите на отделните уреди при жените и при ансамблите, които започват в 11:00 местно часа. България вече има два сребърни медала от шампионата, а утре ще спори за още отличия в лицето на световната вицешампионка в многобоя Стилияна Николова и на ансамбъла за жени.