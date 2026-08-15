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Националният отбор по волейбол за юноши до 17 години ще бъде с нови противници на Световното първенство

Асен Даскалов
Националният отбор по волейбол за юноши до 17 години ще бъде с нови противници на Световното първенство
Националният отбор по волейбол за юноши до 17 години ще бъде с нови противници на Световното първенство
симка: Милена Стойкова/БТА
Доха, Катар,  
15.08.2026 19:54
 (БТА)

Националният отбор на България по волейбол ще бъде с нови съперници на Световното първенство за мъже под 17 години в Доха (19-29 август). Централата ФИВБ изтегли за втори път жребия, след като САЩ, Чехия, Пуерто Рико и Япония се отказаха от участие. Балканските шампиони, водени от Иван Станев, ще срещнат Испания, Египет и Турция.

По новата схема на турнира ще бъде направено общо класиране на 20-те отбора, като първите 16 от тях продължават на елиминациите. Там ще има съответно осминафинали, четвъртфинали, полуфинали и финал. Само четири участника ще отпаднат след първата фаза.

България е актуален балкански шампион от турнира в Албания.

/АД/

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