Франк Кесие очаква трансферните ходове на Ювентус, за да може да се присъедини към торинския гранд

Националът на Кот д'Ивоар Франк Кесие не крие желанието си да се присъедини към Ювентус и да играе под ръководството на треньора Лучано Спалети, но засега търпението е единствената му възможност, пише Tuttosport.

Крайното решение зависи от възможността на ръководството на италианския клуб да му освободи място в халфовата линия, въпреки че двете страни вече са постигнали споразумение.

29-годишният полузащитник чака тригодишен договор на стойност 4.5 милиона евро на сезон, плюс солиден бонус за подписване.

Кесие е свободен агент, след като се раздели с Ал Ахли, така че може да се присъедини към гранда от Торино и да бъде регистриран дори след края на трансферния прозорец, а междувременно Ювентус работи за някои изходящи трансфери.

В този период Франк Кесие ще продължи да води индивидуални тренировки.