Байерн Мюнхен надигра РБ Лайпциг в контрола, Лукас Петков започна като титуляр за успех на Елферсберг срещу Лориен

Германският футболен клуб Байерн Мюнхен спечели с 3:1 срещу РБ Лайпциг в предпоследната си контрола преди началото на новия сезон, а българският национал Лукас Петков игра при успех на новия член на елита Елферсберг с 4:1 срещу Лориен. Двата отбора ще се срещнат в Бундеслигата на 13 септември.

За Байерн това бе пета победа от пет контроли, като последните две бяха спечелени срещу Лайпциг и Астън Вила. Новото попълнение Натейниъл Браун отбеляза първия си гол за баварците и нападателят Исмаел Сайбари записа дебют, но мачът завърши с неприятен инцидент.

Късно в мача плеймейкърът Джамал Мусиала, който счупи крак през юли 2025 и така и не успя да влезе в оптимална форма през миналия сезон, падна без контакт на терена. Неговите съотборници моментално сигнализираха на докторите и те влязоха на терена с носилка, но Мусиала стана и излезе сам. Той обаче бе видимо замаян.

Следващата събота Байерн ще играе с Борусия Дортмунд в мач за Суперкупата на Германия.

Лукас Петков пък бе в стартовите 11 на Елферсберг при успеха с 4:1 срещу Лориен. Лукаш Пореба, Ноа Дарвих, Лука Шнелбахер и Коул Кембъл бяха точни за новобранците в германския елит, а за Лориен временно изравни Мамаду Коне.

Междувременно, Майнц надигра с 2:1 Борнемут с попадения на Шералдо Бекер и Уилям Бовинг, а Борусия Мьонхенгладбах стигна до успех с 2:1 срещу Астън Вила с голове на Тим Клайндийнст. Айнтрахт Франкфурт пък отстъпи като гост на Брентфорд с разгромното 0:7 в експериментален състав. Бившият футболист на Лудогорец и бразилски национал Игор Тиаго се разписа два пъти за англичаните.