Атлетико Мадрид иска да си върне аржентинеца Нико Гонсалес от Ювентус

Атлетико Мадрид настоява да върне в редиците си аржентинеца Нико Гонсалес, но Ювентус твърдо отстоява исканата цена за футболиста, информира Tuttosport.

28-годишното крило също иска да се събере отново с треньора Диего Симеоне при мадридчани, където прекара миналия сезон под наем.

На този етап Гонсалес поднови подготовка в базата на Ювентус, но желанието му е да се завърне в Испания.

Ръководството на Ювентус е определило цена от около 30 милиона евро и няма намерение да я намалява. В италианския клуб обаче вярват, че може да се намери компромис, който да удовлетворява всички замесени страни.