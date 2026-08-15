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Атлетико Мадрид иска да си върне аржентинеца Нико Гонсалес от Ювентус

Кремена Младенова
Атлетико Мадрид иска да си върне аржентинеца Нико Гонсалес от Ювентус
Атлетико Мадрид иска да си върне аржентинеца Нико Гонсалес от Ювентус
снимка: AP Photo/Pamela Smith
Торино,  
15.08.2026 19:31
 (БТА)

Атлетико Мадрид настоява да върне в редиците си аржентинеца Нико Гонсалес, но Ювентус твърдо отстоява исканата цена за футболиста, информира Tuttosport.

28-годишното крило също иска да се събере отново с треньора Диего Симеоне при мадридчани, където прекара миналия сезон под наем.

На този етап Гонсалес поднови подготовка в базата на Ювентус, но желанието му е да се завърне в Испания.

Ръководството на Ювентус е определило цена от около 30 милиона евро и няма намерение да я намалява. В италианския клуб обаче вярват, че може да се намери компромис, който да удовлетворява всички замесени страни.

 

/КМ/

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