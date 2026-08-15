Атлетико Мадрид иска да си върне аржентинеца Нико Гонсалес от Ювентус

site.btaАтлетико Мадрид иска да си върне аржентинеца Нико Гонсалес от Ювентус
Атлетико Мадрид настоява да върне в редиците си аржентинеца Нико Гонсалес, но Ювентус твърдо отстоява исканата цена за футболиста, информира Tuttosport.
28-годишното крило също иска да се събере отново с треньора Диего Симеоне при мадридчани, където прекара миналия сезон под наем.
На този етап Гонсалес поднови подготовка в базата на Ювентус, но желанието му е да се завърне в Испания.
Ръководството на Ювентус е определило цена от около 30 милиона евро и няма намерение да я намалява. В италианския клуб обаче вярват, че може да се намери компромис, който да удовлетворява всички замесени страни.
/КМ/
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