Сръбска съдийски бригада ще ръководи първия двубой на ЦСКА срещу ОФИ Крит в Лига Европа

Сръбска съдийска бригада ще ръководи първия мач между ЦСКА и ОФИ Крит в плейофите за влизане в Лига Европа през следващата седмица. Сърджан Йованович ще бъде главен арбитър на двубоя в Ираклион (Гърция) следващия четвъртък.

За негови помощници са определени сънародниците му Урош Стойкович и Милош Симович, докато четвърти съдия ще бъде Новак Симович.

За видео асистент рефер на този двубой беше назначен Момчило Маркович, докато Йелена Цветкович ще бъде негова помощничка.

Почти същата бригада ръководи двубоя между България и Испания от световните квалификации миналата есен. Тогава испанците спечелиха с 3:0 в София, а Милан Михайлович беше в реферския екип вместо Милош Симович.

През август 2017 година Сърджан Йованович ръководи срещата между Маритимо и Ботев Пловдив от третия квалификационен кръг в Лига Европа, когато португалците печелят на свой терен с 2:0.

Йованович също е главен съдия на мача от Лигата на нациите през октомври 2018 година между България и Кипър (2:1) в София.