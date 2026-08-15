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България спечели сребърните медали в отборната надпревара на шампионата на планетата по художествена гимнастика във Франкфурт

Специален кореспондент на БТА Ива Кръстева
България спечели сребърните медали в отборната надпревара на шампионата на планетата по художествена гимнастика във Франкфурт
България спечели сребърните медали в отборната надпревара на шампионата на планетата по художествена гимнастика във Франкфурт
снимка: Никола Узунов/БТА (архив)
Франкфурт,  
15.08.2026 19:31
 (БТА)

България спечели сребърните медали в отборната надпревара на 42-ото Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт (Германия).

Тимът е в състав Стилияна Николова, Ева Брезалиева, Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова с мениджър Бранимира Маркова. Българките събраха 276.050 точки.

Шампион стана Русия, който се състезава с неутрален статут, с 278.300 точки, а на трето място е Китай с 275.400. В първите шест са още Германия с 271.800, Украйна с 271.250 и Италия с 270.350.

За отборното се вземат всички осем оценки от индивидуалните съчетания в пресявките, към които се добавят двете оценки от многобоя на ансамбъла.

България е отборен шампион от Валенсия 2023, а миналата година в Рио де Жанейро също има сребро.

Това е второ сребърно отличие за страната от шампионата във Франкфурт след това на Стилияна Николова в многобоя.

Утре родните грации имат шанс за още отличия на финалите на отделните уреди индивидуално жени и ансамбли.

/ИК/

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