Ансамбълът на България завърши на шесто място в многобоя и се класира за двата финала на отделните уреди на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт (Германия).

Тимът в състав Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова изигра силно първата си композиция с три обръча и два чифта бухалки и получи оценка от 27.700 точки, от които 13.200 трудност, 7.050 изпълнение, 7.450 артистичност.

На пет топки възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева имаха едно изпускане и съдиите им дадоха 26.900 (12.600, 6.550, 7.750). Така България събра актив от 54.600 точки.

България за последно спечели медал в многобоя при ансамблите през 2022 година, когато взе златото пред родна публика в София.

Националките влизат на финала на топки с седма по сила оценка и с четвърта на обръчи и бухалки.

Титлата в многобоя завоюва Испания с 57.450 точки (28.500 пет топки и 28.950 обръчи и бухалки) след много силно изпълнени две композиции. Тимът е двукратен европейски шампион и има три бронзови отличия от първенства на планетата, но за първи път става първи в света. На второ място е световният шампион от миналата година Япония с 56.700 (28.150 и 28.550), а световният вицешампион Бразилия този път взе бронзовите отличия с 55.500 (26.800 и 28.700).

В топ шест са още домакините от Германия с 55.050, Украйна с 54.900 и България с 54.600.

Олимпийският шампион от Париж 2024 Китай е на едва седма позиция с 54.200 точки.

Общо 42 ансамбъла участваха в многобоя, а първите три в подреждането Испания, Япония и Бразилия спечелиха квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Съдия за България е Християна Тодорова, която днес беше част от панела за артистичност на пет топки.

Световното първенство завършва в неделя с финалите на отделните уреди с участието на световната вицешампионка в многобоя Стилияна Николова на обръч, бухалки и лента и на ансамбъла с пет топки и с три обръча/два чифта бухалки.