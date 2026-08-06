Евертън привлече датския национален халф на Арсенал Кристиан Ньоргор

site.btaЕвертън привлече датския национален халф на Арсенал Кристиан Ньоргор
Евертън обяви трансфера на датския национален халф на Арсенал Кристиан Ньоргор за необявена сума, съобщиха от клуба от Висшата лига.
Дефанзивният халф, който стана шампион с "артилеристите" през миналия сезон и има 41 мача за националния тим на Дания, подписа двегодишен договор с "карамелите". Той става четвъртото ново попълнение на Евертън през лятото след окончателните сделки за Мерлин Рьол, Тайрик Джордж и Хейдън Хакни.
"Страхотно е, толкова съм щастлив да се присъединя към Евертън. Имаше много фактори да дойда тук. Когато говорих с Дейвид Мойс, научих за целия проект и останах много заинтригуван. Да дойда тук направи това чувство още по-силно", каза датчанинът.
"Нямам търпение да усетя атмосферата като играч на Евертън. "Гудисън" беше чудесен, помня, че стадионът просто се тресеше. След това се преместихме на новия стадион миналия сезон и се изнанедах, защото често виждаме отбори, които губят от атмосферата на нов стадион. Но бях изненадан от промяната и виждам, че душата на "Гудисън" е пренесена тук", каза още Ньоргор.
Халфът започва кариерата си в Лингби, преминава в германския Хамбургер ШФ, връща се в Брьондби, където става капитан, а след това играе в италианския Фиорентина и в Брентфорд, за който има 122 мача във Висшата лига с 13 гола и 18 асистенции.
/ХБ/
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