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Нюкасъл обяви назначението на мениджъра Матиас Яйсле

Кремена Младенова
Нюкасъл обяви назначението на мениджъра Матиас Яйсле
Нюкасъл обяви назначението на мениджъра Матиас Яйсле
снимка: AP Photo/Florian Schroetter, File
Нюкасъл,  
05.08.2026 21:37
 (БТА)

Английският футболен тим Нюкасъл назначи официално германския специалист Матиас Яйсле за нов мениджър след раздялата с Еди Хау.

38-годишният Яйсле се присъединяма към отбора за предсезонния тренировъчен лагер в Ла Манга, Испания.

„Нюкасъл Юнайтед с удоволствие обявява назначаването на Матиас Яйсле за нов старши треньор“, гласи изявлението на клуба от Висшата лига.

Един от водещите млади треньори в Европа в момента, 38-годишният германец пристига в английския отбор след успешни периоди с Ред Бул Залцбург и Ал Ахли.

Яйсле изведе саудитския Ал Ахли две поредни титли в Азиатската шампионска лига.

 

/КМ/

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