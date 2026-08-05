Нюкасъл обяви назначението на мениджъра Матиас Яйсле

Английският футболен тим Нюкасъл назначи официално германския специалист Матиас Яйсле за нов мениджър след раздялата с Еди Хау.

38-годишният Яйсле се присъединяма към отбора за предсезонния тренировъчен лагер в Ла Манга, Испания.

„Нюкасъл Юнайтед с удоволствие обявява назначаването на Матиас Яйсле за нов старши треньор“, гласи изявлението на клуба от Висшата лига.

Един от водещите млади треньори в Европа в момента, 38-годишният германец пристига в английския отбор след успешни периоди с Ред Бул Залцбург и Ал Ахли.

Яйсле изведе саудитския Ал Ахли две поредни титли в Азиатската шампионска лига.