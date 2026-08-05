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Рома и Атлетико Мадрид са постигнали споразумение за аржентинеца Науел Молина

Кремена Младенова
Рома и Атлетико Мадрид са постигнали споразумение за аржентинеца Науел Молина
Рома и Атлетико Мадрид са постигнали споразумение за аржентинеца Науел Молина
снимка: AP Photo/Eric Thayer
Рим,  
05.08.2026 21:13
 (БТА)

Италианският Рома е постигнал споразумение с Атлетико Мадрид за аржентинеца Науел Молина, твърди телевизия Sky Sport Italia.

Трансферът ще бъде на стойност близо 18 милиона евро - 13 милиона евро плюс допълнителни бонуси, а Молина ще получава заплата от 2,7 милиона евро на сезон.

Очаква се аржентинският национал да пристигне в Рим в следващите 24 часа за медицински прегледи и след това да може да се присъедини към новите си съотборници на тренировъчния лагер в Уелс.

Настоящият договор на Науел Молина с Атлетико Мадрид изтича през юни 2027 година.

За футболиста това ще бъде завръщане в Серия А, тъй като той игра за Удинезе от 2020-а до 2022 година.

 

/КМ/

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