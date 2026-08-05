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Мениджърът на Челси Шаби Алонсо за завръщането в игра на Михайло Мудрик: „Наистина се радвам за него“

Кремена Младенова
Мениджърът на Челси Шаби Алонсо за завръщането в игра на Михайло Мудрик: „Наистина се радвам за него“
Мениджърът на Челси Шаби Алонсо за завръщането в игра на Михайло Мудрик: „Наистина се радвам за него“
снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Хонконг,  
05.08.2026 20:37
 (БТА)

Украинското крило Михайло Мудрик рестартира кариерата си с емоционално завръщане в състава на Челси, дни след като научи, че наказанието му за употреба на допинг е намалено. 25-годишният футболист влезе като резерва за Челси в контролата срещу Ювентус в Хонконг.

„Наистина се радвам за него“, заяви мениджърът на Челси Шави Алонсо след загубата с 0:1.

„Беше емоционално за всички в клуба да го видят отново. Когато му казах преди мача, че може да играе 10 или 15 минути и той със сигурност беше развълнуван. Беше страхотно чувство за него и за всички останали“, добави испанският специалист, цитиран от агенция Reuters.

Мудрик се присъедини към Челси от Шахтьор Донецк през 2023 година за сумата от 62 милиона паунда, но кариерата му беше подложена на риск, когато Английската футболна асоциация муналожи четиригодишна забрана заради положителна проба за забраненото вещество мелдоний.

Преди днешния двубой с Ювентус Шаби Алонсо бе коментирал, че „не е взето решение“ за бъдещето на Михайло Мудрик в отбора.

След мача Алонсо каза, че е било важно Мудрик да се върне на терена.

„Това беше повече от футболно решение. Беше човешко и емоционално решение да му се даде този тласък, да се почувства голямата подкрепа, която получи, както и страхотното посрещане, когато излезе на терена“, обясни испанецът.

 

/КМ/

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