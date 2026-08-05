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Джордж Лазаров победи Янаки Милев и продължава на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис от сериите "Чалънджър" в Пловдив

Ива Кръстева
Джордж Лазаров победи Янаки Милев и продължава на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис от сериите "Чалънджър" в Пловдив
Джордж Лазаров победи Янаки Милев и продължава на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис от сериите "Чалънджър" в Пловдив
Джордж Лазаров, снимка: Благой Кирилов/БТА (архив)
Пловдив,  
05.08.2026 21:26
 (БТА)

Джордж Лазаров победи Янаки Милев в българското дерби от втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Локомотив".

Лазаров надделя с 6:3, 6:1 за час и 18 минути и продължава на четвъртфиналите.

В първия сет се игра равностойно до 3:3, след което Джордж Лазаров спечели три поредни гейма и поведе в резултата. Във втората част той доминираше, даде само един гейм на Милев и без проблеми затвори мача.

Следващият му съперник ще бъде Карлос Санчес Ховер (Испания).

По-рано днес за четвъртфиналите на сингъл се класираха още Пьотр Нестеров и Адриан Андреев, които ще играят един срещу друг, което гарантира на България един сигурен представител на полуфиналите.

Утре мачовете от втория кръг на сингъл продължават без българско участие.

Настоящата надпревара е втори турнир от сериите "Чалънджър" тази година, който се провежда на кортовете на ТК „Локомотив" в Пловдив. След него комплексът ще приеме още две международни състезания - "Чалънджър 50" в периода 30 август - 6 септември и "Чалънджър 75" с награден фонд 97 640 евро, който ще се проведе 20-27 септември.

/ИК/

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