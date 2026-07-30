България ще играе за местата от 13-о до 16-о на европейското първенство по баскетбол за юноши до 18 години

Националният отбор на България за юноши до 18 години ще играе за местата от 13-о до 16-о на европейското първенство по баскетбол, което се провежда в италианския град Трентино.

В среща за разпределение на позициите от девета до 16-а националите загубиха от Сърбия с 62:89 (20:27, 15:14, 6:30, 21:18). Така играчите на Веселин Веселинов ще трябва да спечелеят и двата си оставащи мача, за да запазят мястото си в Дивизия "А", докато с успеха Сърбия си гарантира оставане в елита в тази възрастова група и през следващата година.

През първото полувреме играта бе равностойна, като в първата четвърт двата отбора на няколко пъти разменяха водачеството в резултата. Сърбите обаче успяха да затворят първия период със серия от 7:0 точки и да поведат след 10 минути игра с 27:20.

Във втората четвърт българският отбор затегна защитата си и на полувремето изоставането бе съкратено с точка при 41:35.

След паузата от 15 минути на терена обаче имаше само един отбор - този на Сърбия. Западните ни съседи започнаха третата четвърт със серия от 17 безответни точки и я спечелиха с резултат от 30:6. Това направи последните десет минути на мача напълно протоколни, но все пак те бяха спечелени от българския отбор с 21:18.

За България с 16 точки в срещата завърши Калоян Колев, 11 прибави Андрей Михайлов, а 10 вкара Кристиян Занов.

В редиците на Сърбия най-резултатен бе Джордже Гнято с 23 точки, а по 13 реализираха Андрей Биелич и Лука Роганович

Следващият мач за България на европейското първенство ще бъде срещу тима на Латвия, който днес отстъпи пред Дания с 65:68. Загубилият от него ще изпадне в Дивизия "В".

Сърбите пък ще срещнат в Дания в опит да стигнат до срещата за деветото място.