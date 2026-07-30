Винисиус иска бонус от 80 милиона евро от Реал Мадрид за удължаване на договора си

site.btaВинисиус иска бонус от 80 милиона евро от Реал Мадрид за удължаване на договора си
Нападателят на Реал Мадрид Винисиус Жуниор възнамерява да получи бонус от 80 милиона евро за прадължаването на договора си, според журналиста Пепе Алварес.
26-годишният футболист иска също така да увеличи правата си върху изображението от 50% на 80%. Поради исканията на Винисиус, бъдещето му в клуба остава несигурно.
Крилото е в Реал Мадрид от 2018 г. и има договор до лятото на 2027 г. През сезон 2025/26 нападателят изигра 53 мача за мадридския клуб във всички състезания, отбелязвайки 22 гола и давайки 14 асистенции.
/БД/
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