Винисиус иска бонус от 80 милиона евро от Реал Мадрид за удължаване на договора си

Нападателят на Реал Мадрид Винисиус Жуниор възнамерява да получи бонус от 80 милиона евро за прадължаването на договора си, според журналиста Пепе Алварес.

26-годишният футболист иска също така да увеличи правата си върху изображението от 50% на 80%. Поради исканията на Винисиус, бъдещето му в клуба остава несигурно.

Крилото е в Реал Мадрид от 2018 г. и има договор до лятото на 2027 г. През сезон 2025/26 нападателят изигра 53 мача за мадридския клуб във всички състезания, отбелязвайки 22 гола и давайки 14 асистенции.