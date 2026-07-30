Челси представи френския национал Максенс Лакроа

Отборът на Челси представи централния защитник Максенс Лакроа като ново попълнение.

Френският бранител пристига на "Стамфорд Бридж" от друг лондонски отбор - Кристъл Палас, като за правата му "сините" плащат 52 милиона лири.

26-годишният Лакроа сложи подписа си под договор за шест сезона, което означава, че той ще може да остане в Челси до лятото на 2032 година.

"Наистина съм щастлив да бъда част от този красив клуб. Всеки е наясно с това каква легенда е Челси, че тук има традиции да се печели и съм горд, че мога да бъда част от всичко това. На феновете на Челси обещавам да дам всичко от себе си", каза Лакроа пред сайта на Челси.

В кариерата си бранителят е играл за Сошо, Волфсбург и Кристъл Палас. За националния отбор на Франция 192-сантиметровият защитник има седем мача.