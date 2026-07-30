Меси поднови тренировки с Интер Маями след световното първенство по футбол

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси поднови тренировки с клубния си отбор Интер Маями само десет дни след загубения след продължения финал на световното първенство от Испания, съобщи "Ройтерс".

Най-полезният играч (МВП) в МЛС за последните два сезона пропусна първите две срещи от северноамериканския клубен шампионат след Мондиал 2026 срещу Чикаго и Монреал, в които неговите съотборници спечелиха и продължиха серията си на шест поредни победи.

Меси реши да не участва в Мача на звездите тази нощ в Шарлът, за да посети баща си Хорхе, който както семейството на нападателя обяви по време на световното първенство, страда от неуточнено заболяване.

Интер Маями изостава на 2 точки зад лидера в Източната конференция на МЛС Нешвил, а следващата среща на отбора е в събота срещу Кълъмбъс, но все още няма яснота дали Меси ще бъде на разположение за този двубой.





