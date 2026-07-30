Представиха Симеон Николов като голяма звезда в Лубе Чивитанова, той впечатли феновете със свободно говорене на италиански език

Разпределителят на националния отбор на България по волейбол Симеон Николов бе представен като истинска звезда пред феновете на новия му отбор Кучине Лубе Чивитанова, който е вицешампион последните две години в Суперлигата на Италия. По-малкият от братята Николови подписа тригодишен договор с италианския клуб и ще играе редом до брат си Александър, който подписа също нов контракт до 2029 година.

Мони Николов бе посрещнат от много фенове в шалето "Артуро Маре" на южната крайбрежна алея в града снощи, като достъпът бе свободен, но привържениците трябваше да си резервират маса предварително заради огромния интерес.

На пресконференцията присъства цялото ръководство на Лубе Чивитанова, треньорът на тима Джампаоло Мадей, като и управителният съвет на фенклуба Lube nel Cuore.

Президентът на клуба Симона Силеони заяви, че трансферът не е моментно решение, а резултат на дългосрочна стратегия, като припомни за договора за сътрудничество между клуба от Чивитанова Марке и родния тим на братя Николови Левски. Симеон Николов е бил на стаж в италианския отбор още през 2022 година заради партньорството между двата клуба за развитието на младите таланти. "Днес той идва вече като утвърдено име, но и да продължи развитието си", добави тя, като подчерта, че Лубе Чивитанова изгражда млад и силен отбор с поглед към бъдещето, а Симеон Николов е един от най-желаните млади волейболисти в света.

"Преди няколко месеца обещахме, че ще подсилим сериозно отбора и Мони е една от най-важните части от този проект", заяви спортният директор на клуба Марко Подрашчанин. "Даваме голяма отговорност на състезател, който е едва на 19 години, но вярваме, че той има необходимите качества и зрялост, за да се превърне в емблематична фигура", добави той.

Симеон Николов направи страхотно впечатление на фенове, като при представянето говори почти изцяло на италиански език, демонстрирайки, че комуникацията няма да бъде никакъв проблем. "Огромна чест е да бъда тук, щастлив съм да играя за отбор с толкова богата история. Нямам търпепие да облека екипа на Чивитанова и да започнем да се борим за трофеи", бяха първите думи на разпределителя. "Алекс ми е говорил само хубави неща за града, отбора и феновете. Идвал към тук два-три пъти и знам каква атмосфера ме очаква", добави Симеон Николов.

Българският национал каза, че е избрал Чивитанова заради възможността да израства като състезател и да печели трофеи. "Ако трябва да кажа върху какво трябва да работя, това е точността на пасовете. Направя ли това, ще сторя голяма крачка напред. Другото е концентрацията, защото е много трудно да си съсредоточен по време на целия мач. С помощта на треньорския щаб ще се подобря в тези елементи", вярва Мони Николов.

Треньорът Джампаоло Мадеи обясни, че Симеон Николов е нетипичен състезател, който носи зрелище със себе си, а силата му в атака ще даде и още тактически възможности на тима. Мадеи бе категоричен, чя няма да пришпорват младия талант и ще му осигурят време да се адаптира постепенно към новия отбор и системата на игра.

Симеон Николов ще носи фланелката с обичайния си номер 1 в новия отбор.