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Хюн-Мин Сон беше избран за най-добър играч в мача между звездите на МЛС и на мексиканската Лига МХ

Димитър Вельов
Хюн-Мин Сон беше избран за най-добър играч в мача между звездите на МЛС и на мексиканската Лига МХ
Хюн-Мин Сон беше избран за най-добър играч в мача между звездите на МЛС и на мексиканската Лига МХ
Хюн-Мин Сон снимка: AP/Scott Kinser
Шарлът,  
30.07.2026 08:44
 (БТА)

Хюн-Мин Сон отбеляза две попадения в средата на първото полувреме, а отборът на звездите на Мейджър Лийг Сокър надделя с 4:3 (3:1) срещу селекцията на мексиканската елитна Лига МХ в демонстративен мач в Шарлът.

При първото си участие в Мача на звездите южнокорейският нападател, който играе за ФК Лос Анджелис, се разписа в 20-ата и в 23-ата минута и беше определен за най-добър футболист в двубоя, а другите две попадения за тима от шампионата на САЩ и Канада вкараха Филип Цинкернагел и Евандер.

За мексиканците головете реализираха Луис Габриел Рой, Саломон Рондон и Хосе Парадела, който оформи крайния резултат в добавеното време.

Селекцията на МЛС спечели шоу-двубоя за четвърти път в последните пет издания от 2021 година насам. В срещата не участвата някои от най-добрите футболисти, които играха на Мондиал 2026, сред които аржентинската суперзвезда Лионел Меси от Интер Маями.


/ДВ/

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